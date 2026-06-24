У ведучого "Караоке на Майдані" різко погіршився стан здоров'я після операції: що буде зі зніманнями

Репер ХАС

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Команда легендарного музичного шоу «Караоке на майдані» повідомляє про зміну у графіку знімального процесу. Знімання проєкту, які були заплановані 27 червня на Контрактовій площі, переноситься на 4 липня, запис програм почнеться від 11:00.

Причиною такого рішення стало погіршення стану здоров’я ведучого «Караоке на Майдані» — відомого українського артиста ХАСа (Назара Хассана) після нещодавно перенесеної операції.

Артист перебував на лікуванні та переніс уже четверте хірургічне втручання на нирці. Попри те, що сам ХАС намагався зберігати оптимізм та підтримувати зв’язок із шанувальниками, післяопераційний період виявився непростим, і наразі у ведучого погіршилося самопочуття.

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«Колеги… мені гірше. Фізично не зможу брати участь у зніманнях і виступах цього тижня… Тримайте кулачки», — повідомив ведучий у своїх соцмережах

Репер ХАС повідомив про погіршення свого стану

Організатори наголошують, що зустріч із глядачами, учасниками та гостями проєкту обов’язково відбудеться уже 4 липня на Контрактовій площі. Усіх шанувальників шоу запрошують заздалегідь планувати свій час, щоб разом повернути драйвову атмосферу на майданчик та підтримувати ветеранів, адже телеканал ТЕТ та «Королівський смак» повернули «Караоке на Майдані» заради благодійної мети — підтримки реабілітаційного центру «Титанові».

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