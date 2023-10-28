У відомого американського актора виявили останню стадію раку

У американського актора Еріка Дженсена, який набув популярності після знімань у серіалах "Ходячі мерці" і "Картковий будинок", діагностували четверту стадію раку товстої кишки.

Хвороба дала метастази у печінку. За словами лікарів, Дженсену належить пройти курс хіміотерапії і зробити декілька операцій. Це дає надію на те, що актор зможе одужати. Дружина знаменитості відкрила збір коштів на краудфандинговій платформі GoFundMe з вичерпною довідкою про стан хворого. Це й посприяло розповсюдженню новини про складну недугу в Мережі. Наразі оголошеною сумою збору є 300 тисяч доларів.

Ерік Дженсен / Фото: instagram.com/ejensen123

У заяві родини йдеться про те, що попри великі труднощі Ерік Дженсен не втрачає надії побороти рак. Він досі повноцінно працює, пише сценарії та знімає фільми, щоб покращити фінансове становище родини, забезпечити собі належне лікування й "зробити цей світ кращим":

"Рак дав метастази в печінку, але Ерік молодий та витривалий (чого лише вартують зйомки фільму під час хіміотерапії і повний робочий день з обов’язками сценариста та режисера). Лікарі мають на меті зменшити кількість пухлин, а за дві операції вже повністю їх позбутися. Він неймовірно мужній і стійкий. Ерік – боєць. Ми віримо, що він впорається та продовжить творити, допомагаючи спільноті ще багато років" – зазначила сім’я у заяві на GoFundMe.

Зазначимо, що 2022 року Ерік Дженсен поборов аневризму головного мозку. Як тоді говорив сам актор, після такої хвороби зазвичай помирає 50% хворих.

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