У відомого американського продюсера-злочинця діагностували рідкісну форму раку – ЗМІ

У голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна, якого ув’язнили на 16 років за сексуальні домагання, різко погіршився стан здоров'я.

Про це повідомляє низка іноземних ЗМІ. Зокрема, видання NBC News, спираючись на слова інсайдера, пише, що у скандального продюсера діагностували рак кісткового мозку, хронічний мієлоїдний лейкоз. Джерело каже, що 72-річний колишній продюсер вже почав курс лікування онкології у в'язниці на острові Райкерс в Нью-Йорку.

Гарві Вайнштейн / Фото: Associated Press

Водночас представниця опального продюсера Юда Енгельмайер доволі стримано прокоментувала ситуацію та додала, що вони не хочуть виносити особисте на широкий загал і попросила про повагу до особистого простору.

"Крейг Ротфельд, уповноважений юридичний представник пана Вайнштейна з питань охорони здоров’я в штаті Нью-Йорк, висловлює глибоке занепокоєння спекуляціями навколо стану здоров’я пана Вайнштейна. Те, що такі приватні та конфіденційні питання охорони здоров’я стали предметом публічного обговорення, викликає занепокоєння та є неприйнятним. З поваги до приватного життя пана Вайнштейна ми не будемо давати подальших коментарів", - йдеться у коментарі прессекретарки Вайнштейна.

До слова, у попередні місяці ЗМІ також вказували на численні проблеми зі здоров'ям знаменитості. Зокрема, як він був екстрено прооперований, щоб зменшити кількість рідини у легенях і серці. А цього літа стало відомо, що Гарві підхопив Covid-19 і переніс важку пневмонію.

Додаткову шкоду здоров'ю Вайнштейну нанесли стреси на тлі постійних судових засідань. Так, зірку засудили на 16 років через зґвалтування російської акторки та моделі 2013 року. Крім того, скандальний продюсер також мав відсидіти ще 23 роки за сексуальний злочин, але у квітні Апеляційний суд Нью-Йорка скасував вирок.

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