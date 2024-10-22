У відомого американського продюсера-злочинця діагностували рідкісну форму раку – ЗМІ

Нині скандальна зірка лікується у в'язниці, де відбуває покарання за зґвалтування.
У голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна, якого ув’язнили на 16 років за сексуальні домагання, різко погіршився стан здоров'я.
Про це повідомляє низка іноземних ЗМІ. Зокрема, видання NBC News, спираючись на слова інсайдера, пише, що у скандального продюсера діагностували рак кісткового мозку, хронічний мієлоїдний лейкоз. Джерело каже, що 72-річний колишній продюсер вже почав курс лікування онкології у в'язниці на острові Райкерс в Нью-Йорку.
Водночас представниця опального продюсера Юда Енгельмайер доволі стримано прокоментувала ситуацію та додала, що вони не хочуть виносити особисте на широкий загал і попросила про повагу до особистого простору.
"Крейг Ротфельд, уповноважений юридичний представник пана Вайнштейна з питань охорони здоров’я в штаті Нью-Йорк, висловлює глибоке занепокоєння спекуляціями навколо стану здоров’я пана Вайнштейна. Те, що такі приватні та конфіденційні питання охорони здоров’я стали предметом публічного обговорення, викликає занепокоєння та є неприйнятним. З поваги до приватного життя пана Вайнштейна ми не будемо давати подальших коментарів", - йдеться у коментарі прессекретарки Вайнштейна.
До слова, у попередні місяці ЗМІ також вказували на численні проблеми зі здоров'ям знаменитості. Зокрема, як він був екстрено прооперований, щоб зменшити кількість рідини у легенях і серці. А цього літа стало відомо, що Гарві підхопив Covid-19 і переніс важку пневмонію.
Додаткову шкоду здоров'ю Вайнштейну нанесли стреси на тлі постійних судових засідань. Так, зірку засудили на 16 років через зґвалтування російської акторки та моделі 2013 року. Крім того, скандальний продюсер також мав відсидіти ще 23 роки за сексуальний злочин, але у квітні Апеляційний суд Нью-Йорка скасував вирок.
Читайте також:
- 57-річний Джейсон Стейтем одружується з Розі Гантінгтон-Вайтлі після восьми років заручин – ЗМІ
- Мірошниченки розсекретили, що подарували названій доньці в її перший день народження в сім'ї
- 23-річна Ярослава Магучіх відклала весілля з нареченим і назвала причину