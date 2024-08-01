У відомого українського співака діагностували рак другого ступеня: "Перебуваю на хіміотерапії"

Український співак, учасник "Голосу країни-11" Віктор Нікіфоров, більш відомий як Gorim, повідомив, що у нього виявили рак лімфатичної системи.

У своєму фотоблогу Віктор поділився, що зараз проходить тривалий процес лікування у Києві. І опублікував фото, де видніються наслідки медичних маніпуляцій. Так, за словами артиста, йому довелося докорінно змінити свій стиль і рутину. Однак, це не призводить співака до відчаю та Gorim продовжує створювати музику.

"Друзі! Вже давно хотів вам зізнатись, що я не просто так "змінив стиль". Це я, можна сказати, передбачаю події. У мене рак – лімфома Ходжкіна 2 ст. І я зараз перебуваю на хіміотерапії. Я не збираюсь робити ніяких зборів (принаймні, поки що), ми справляємося своїми силами. Лікують мене в Інституті раку, почуваю себе добре. Ділюся з вами цим, бо зараз це важливий аспект мого життя і це важко буде приховати, особливо з часом лікування. Тож, до мого музичного і творчого життя, за яким ви слідкуєте, зараз ще додадуться деякі речі з проходження лікування і моєї боротьби з хворобою", - розповів Нікіфоров.

Віктор Нікіфоров

Так, артист з оптимізмом дивиться у майбутнє та впевнено заявляє, що обов'язково одужає.

"Боротьба з раком в нашій сім'ї і в сім'ях деяких моїх друзів – це вже знайома ситуація і пройдений етап. Ми це вже бороли! Пройдемо ще раз", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий після травми на фронті показав наслідки трепанації черепа.

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