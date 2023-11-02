У відомого українського телеведучого знайшли рідкісне захворювання: він ледь ходить і говорить

Богдан Шелудяк розповів про невтішний діагноз, який йому встановили.
Український актор і телеведучий Богдан "Буше" Шелудяк розповів про проблеми зі здоров'ям.
У 31-річного ведучого програми "Хто зверху" встановили рідкісний діагноз "синдром Гійєна-Барре". Під час цієї хвороби імунна система атакує окремі ділянки периферичної нервової системи. У більшості випадків цей паталогічний стан виліковний, але у 30% дорослих резидуальна слабкість зберігається приблизно три роки.
На сторінці в Instagram Шелудяк розмістив відео, у якому ледь говорить. Він звернувся до шанувальників з проханням уважно ставитись до свого здоров'я. Також Богдан у сторіз свого фотоблогу поділився, що наразі він перебуває у стаціонарі, де йому ставлять крапельниці. Втім, каже Богдан, поки легше йому не стає.
"Вчора мені підтвердили діагноз "синдром Гійєна-Барре". У більшості випадків він виліковний, але поки мій імунітет вбиває мою нервову систему, поступово мене паралізуючи. Так, я теж в а*уї, бо випадок 1/100.000, а це зайвий раз доказує, що я ще той везунчик, несіть лотерейний квиток", - підписав відео Шелудяк, у якому йому важко говорити.
Також ведучий розповів, що його вчорашній ранок почався з того, що він не міг сам ходити. Шелудяка привезли до лікарні, де і діагностували рідкісну хворобу.
На цю страшну новину вже відреагувала колега Шелудяка, ведуча "Хто зверху" Леся Нікітюк. Вона звернулася до шанувальників з проханням підтримати Богдана і написати йому декілька теплих слів, які пришвидшать його одужання.
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