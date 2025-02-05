У відомого українського ведучого Івана Городецького згорів будинок

Шоумен показав, який зараз вигляд має його домівка.

Відомий український ведучий та актор Іван Городецький повідомив, що в нього згорів будинок.

Про це шоумен розповів у своєму Instagram. Він опублікував ролик, де зображений разом із дружиною на тлі обгорілих стін. Іван Городецький поділився, що пожежа сталася 4 лютого. Більша половина будинку згоріла, тож сімейство втратило практично все. Та на щастя, ані Городецький, ані його сім'я не постраждала. Шоумен також намагається не опускати руки, а говорить, що життя починається з чистого аркуша.

"Сьогодні (4 лютого – прим. ред.) трапилась біда в нашій родині, більша половина нашого будинку згоріла. З нами все добре, слава Богу. Починаємо життя з чистого аркуша", - поділився шоумен.

В Івана Городецького згорів будинок / Фото: instagram.com/ivangorodetckiy

Зазначимо, Іван Городецький – актор та ведучий. Зокрема, він працював у театрах Харкова, де він навчався, та Києва. Глядачі ж можуть пам'ятати артиста завдяки ролям у таких картинах, як "Філін" та "Кровні сестри".

Нагадаємо, нещодавно актор Костянтин Октябрський розповів про знищену російським дроном квартиру. Артист говорить, що тоді вони з родиною втратили все, що мали.

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