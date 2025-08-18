- Дата публікації
У відомого українського співака нахабно обікрали квартиру
Артист звернувся до злодіїв.
У виконавця хітів "Посилать" та "Ліза" BRYKULETS, справжнє ім'я якого Іван Іщенко, нахабно обікрали квартиру.
Неприємною новиною артист поділився в Instagram-stories. У подробиці виконавець вдаватися не став. Він лиш зазначив, що обікрали його квартиру і поцупили гроші.
Утім, попри неприємний інцидент, BRYKULETS не втрачає почуття гумору. Співак звернуся до крадіїв з проханням повернути вкрадені кошти за винагороду. Та поки виконавець жартує, його дівчина неабияк засмутилася та не змогла втримати сліз через те, що стала жертвою пограбування.
"Якщо у вашого друга або знайомого якось різко з'явилося багато грошей – дайте знати. Мені здається, я знаю, чиї це гроші. Ліза плаче! Поверніть гроші, ми вам трішки навіть залишимо за такий гарний джентельменський вчинок", - жартує BRYKULETS.
Нагадаємо, нещодавно співака VovaZiLvova пограбували. Щоправда, інцидент стався в Італії, куди він поїхав з благодійним концертом. З авто артиста поцупили всі цінні речі.