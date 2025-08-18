У відомого українського співака нахабно обікрали квартиру

BRYKULETS / © instagram.com/brykulets

У виконавця хітів "Посилать" та "Ліза" BRYKULETS, справжнє ім'я якого Іван Іщенко, нахабно обікрали квартиру.

Неприємною новиною артист поділився в Instagram-stories. У подробиці виконавець вдаватися не став. Він лиш зазначив, що обікрали його квартиру і поцупили гроші.

Утім, попри неприємний інцидент, BRYKULETS не втрачає почуття гумору. Співак звернуся до крадіїв з проханням повернути вкрадені кошти за винагороду. Та поки виконавець жартує, його дівчина неабияк засмутилася та не змогла втримати сліз через те, що стала жертвою пограбування.

BRYKULETS / © instagram.com/brykulets

"Якщо у вашого друга або знайомого якось різко з'явилося багато грошей – дайте знати. Мені здається, я знаю, чиї це гроші. Ліза плаче! Поверніть гроші, ми вам трішки навіть залишимо за такий гарний джентельменський вчинок", - жартує BRYKULETS.

Нагадаємо, нещодавно співака VovaZiLvova пограбували. Щоправда, інцидент стався в Італії, куди він поїхав з благодійним концертом. З авто артиста поцупили всі цінні речі.