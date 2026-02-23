У відомого українського співака підлітки обманом орендували квартиру і розгромили її вщент

Співаку Kishe розгромили квартиру / © instagram.com/kishe_official

Український співак Kishe, справжнє ім'я якого Андрій Свирський, шокував, як підлітки обманом орендували його квартиру та розгромили її вщент.

Про це артист розповів у своєму Instagram. Музикант поділився, що здає квартиру в оренду. Виконавець це робить офіційно та співпрацює з агенцією. Цього разу зі співаком трапився прикрий інцидент. Підлітки обманом орендували житло. Зробили вони це за допомогою повнолітнього, який надав свій паспорт.

"Хтось з "дорослих" через агенцію на свій "дорослий" паспорт взяв квартиру в оренду і впустив туди 11 неповнолітніх дітей віком 16-17 років, які просто вщент рознесли квартиру", — розповів артист.

Квартира співака Kishe / © instagram.com/kishe_official

Kishe говорить, що підлітки вщент розгромили квартиру. Зокрема, вони з дев'ятого поверху викидали меблі та техніку, порозбивали дзеркала та інші скляні прилади. Наразі артист розбирається із ситуацією. Батьки цих підлітків будуть відшкодовувати збитки. Проте для Kishe головне, що ніхто не постраждав.

Квартира співака Kishe / © instagram.com/kishe_official

"З дев'ятого поверху вночі летіли телевізори, стільці, праски, гаджети, пляшки. Розбиті двері, дзеркала, світильники і багато іншого. Дякую всесвіту і Богу, що ніхто не постраждав, не випав з вікна, не розбив комусь голову телевізором, що падає!" — говорить співак.

Квартира співака Kishe / © instagram.com/kishe_official

Kishe також зазначив, що спочатку не хотів розповідати про цей інцидент публічно. Проте таким чином виконавець вирішив звернутися до батьків дітей, аби ті більше звертали увагу на виховання та ретельніше стежили за ними.

Квартира співака Kishe / © instagram.com/kishe_official

Нагадаємо, нещодавно неладно сталося з будинком ведучого Володимира Остапчука. Під час обстрілу Києва житло шоумена зазнало серйозних пошкоджень.