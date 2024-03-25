У відомої 29-річної української блогерки стався інсульт просто посеред запису відео – подробиці

В української блогерки Аніти Соловей стався ішемічний інсульт у 29-річному віці.

Про це Аніта через місяць після інсульту повідомила у себе в фотоблогу. За її словами, її стан різко погіршився просто під час запису навчального вебінару. Так, блогерка попросила зробити невелику перерву. Втім, незадовго після їй викликали швидку допомогу й діагностували інсульт. Як зізнається Соловей, вона була здивована реакцією свого організму, адже не нервувала та була бадьора. Наразі причини виникнення інсульту блогерки невідомі.

Аніта Соловей під час запису вебінару. Фото: Instagram Аніти Соловей

Аніта Соловей. Фото: Instagram Аніти Соловей

"Під час вебінару в мене стався ішемічний інсульт. Прямо в процесі, коли я знімала, я не нервувала, я не була втомлена. Ми зараз до кінця ще не знаємо причини. Я чекаю ще на декілька генетичних досліджень. Зараз є статистика, що інсульт молодшає. Серед моїх родичів ні в кого його не було і я тотально здорова людина, що і лякає. Я не вживаю алкоголь, не курю", - розповіла Аніта Соловей.

Блогерка повідомила, що тривалий час перебувала в реанімації, де після інсульту у неї виявили серйозне погіршення зору.

"У мене зникла частина зору. З правого боку я майже нічого не бачу, частина є. Але в мене функціонує вся моя права сторона – нога, рука, тіло, обличчя. Хоча під час інсульту буває таке, що воно не функціонує", - додала Аніта.

Аніта Соловей. Фото: Instagram Аніти Соловей

Наразі Аніта Соловей проходить реабілітацію та налагоджує свій емоційний стан:

"Чому я повертаюсь зараз? Тому що це прописано лікарями, вони сказали мені зараз повертатись до роботи, бо є великий ризик депресії через те, що дуже змінилось життя, і ці усвідомлення можуть накривати", - пояснила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Романа Сасанчина, Іванна скаржилася на погіршення стану жіночого здоров'я.

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