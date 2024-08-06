У відомої акторки зламалася машина просто посеред траси: "Вдячна собі за стриманість"

Українська акторка, зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнєцова розповіла про неприємний інцидент на дорозі.

Як розповідає артистка в Instagram, нічого не підозрюючи, вона їхала на акторські проби, але майже доїхавши до місця призначення вона почула дивні звуки всередині авто. Після роботи вона попросила знайомого оглянути машину, але він нічого не віднайшов. Зрештою, халепа все ж таки сталася просто на мосту у Києві. Авто заглухло. Тож, воно було відвезене на ремонт на евакуаторі. Катерина зізнається, що у критичний момент зберігала спокій, що її дуже здивувало.

Катерина Кузнєцова / Фото: instagram.com/katykino

"Я збиралася на проби. Їду. Раптом я чую дивні звуки. І мене дивує мій спокій. І думаю, що не буду ризикувати, зупиняю машину на парковці, поїхала на проби. Я замовляю таксі й у таксиста прошу подивитися заглушники, акумулятор чи колодки… І я показую йому машину все їде, все нормально, всі показники в нормі. Думаю, дивно. Я поїхала додому, а через кілометр починається та ж ф*гня. Починається буксування. А попереду міст Патона. І думаю, що якщо заглухну просто на мосту, то мене прокляне вся київська еліта за кермом. Вирішила знайти СТО, щоб вирішити в чому справа. Хлопці кажуть, що не можуть подивитися. Я поїхала далі. І відчуваю, що щось буде. І все, я в'їжджаю на міст Патона і просто глухну на його початку. А далі евакуатор. Я собі вдячна, що була стриманою і не матюкалася. Дуже гідно себе поводила", - розповіла артистка.

Катерина Кузнєцова / Фото: instagram.com/katykino

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнєцова показала, як відсвяткувала 37-річчя з коханим за кордоном.

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