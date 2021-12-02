У відомої російської співачки почалося зараження тканин обличчя

Марина Хлєбникова сильно постраждала під час пожежі.

Стан відомої російської співачки Марини Хлєбникової залишається стабільно важким.

Як відомо, два тижні тому у квартирі артистки у Москві сталася пожежа, у якій вона постраждала найбільше. Сьогодні ж Telegram-канал Mash передає, що у зірки 90-х почалося зараження тканин обличчя. Лікарі діагностували у неї опік очей.

Лікарі досі бояться виводити виконавицю з медикаментозної коми через сильний біль у неї. Наразі Хлєбникову лікують антибіотиками, щоб інфекція не ширилася організмом.

Непросто зараз й близьким співачки, оскільки до неї нікого не пускають, щоб виключити ризик зараження чимось.

Нагадаємо, що два тижні тому у двоповерховій квартирі Марини Хлєбникової у Москві сталася пожежа. Її причину досі з'ясовують, поки існує дві версії – або артистка забула погасити цигарку, і від неї загорілися речі, або сталося коротке замикання. Хлєбникова отримала 50% опіків тіла. Її екстренно госпіталізували, вона перебуває у реанімації на апараті ШВЛ з вазопресорною підтримкою.

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