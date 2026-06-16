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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
694
Час на прочитання
2 хв

У відомої української блогерки вщент згорів будинок під Києвом: фото наслідків трагедії

Аніта Соловей назвала 4 речі, які їй допомагають триматися у такий скрутний час.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Аніта Соловей і її будинок, який згорів

Аніта Соловей і її будинок, який згорів / © instagram.com/anita_solovei

Українська блогерка Аніта Соловей втратила будинок під Києвом — оселя повністю згоріла внаслідок пожежі.

Про трагедію зірка Мережі повідомила у своєму Instagram, поділившись емоціями та станом після події. За словами блогерки, на момент займання ні вона, ні її чоловік не перебували в будинку — подружжя виїхало звідти ще незадовго після початку повномасштабного вторгнення. Деталями інциденту вона не ділилася, однак зізналася, що намагається триматися та відновлювати внутрішню рівновагу.

Соловей вийшла на зв’язок у спокійному стані та відверто розповіла, що допомагає їй переживати складний період. Вона виділила кілька принципів: не прив’язуватися до матеріального, цінувати людей поруч, не зберігати все в одному місці та працювати зі своїм емоційним станом.

Аніта Соловей з чоловіком і їхній будинок, який згорів / © instagram.com/anita_solovei

Аніта Соловей з чоловіком і їхній будинок, який згорів / © instagram.com/anita_solovei

Аніта Соловей і її будинок, який згорів / © instagram.com/anita_solovei

Аніта Соловей і її будинок, який згорів / © instagram.com/anita_solovei

Будинок Аніти Соловей після пожежі / © instagram.com/anita_solovei

Будинок Аніти Соловей після пожежі / © instagram.com/anita_solovei

Будинок Аніти Соловей до пожежі / © instagram.com/anita_solovei

Будинок Аніти Соловей до пожежі / © instagram.com/anita_solovei

«Це було чотири дні тому, просто зараз готова про це сказати. Що відчуває людина, коли стаються такі речі? По-перше, рефлексію. Щороку регулярно настають якісь халепи. Рятують декілька речей. Перше: не прив’язуватися душею до матеріального, дякувати за те, що воно є, і відпускати у разі потреби. Друге: розуміти, що найцінніше – стосунки і люди поруч. Третє: мати антикрихкість – не тримати все в одному місці. Четверте: медитувати. Дякую за підтримку, бережіть себе і купіть вогнегасники додому», — поділилася блогерка.

Також Аніта Соловей вирішила підтримати інших. Так, вона закликала долучитися підписників до  благодійного збору для родини з важкохворими дітьми, яка втратила житло після окупації.

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Дата публікації
Кількість переглядів
694
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