У відомої української співачки луснув грудний імплант

Українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно зробила пластичні операції, нарешті більш детально розповіла, що саме в собі змінила.

Виявилося, що лягти під ніж пластичного хірурга артистка планувала ще минулого року. Тоді знаменитість хотіла зробили блефаропластику – операцію зі зміни форми повік. Утім, Слава на деякий час відмовилася від планів, адже з головою поринула в кохання.

Однак лягти під ніж пластичного хірурга Славі Камінській довелося. Виконавиця шокувала, що в неї луснув грудний імплант, якому, до речі, було 19 років.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

"Я давно хотіла блефаропластику, бо вже потрібно було, роки нікого не щадять. Хотіла зробити ще торік, але так і не доїхала, тому що закохалася, звалила жити на Тенерифе і була надто зайнятою. Мій навіяв мені, що мені нічого не потрібно, я і так гарна, але тут трапилося "диво" - у мене луснув імплант. Таке буває, коли груди годували двох дітей і їм 19 років (імплантам)", - поділилася Слава.

Врешті, співачка зв'язалася зі своєю пластичною хірургинею, яка працює в Єревані та в Ужгороді. Слава Камінська наважилася ще на ряд пластичних операцій, окрім грудей. Як пояснила артистка, вона вирішила зробити все одразу, щоб потім знову не вдаватися до пластики.

Слава Камінська / Фото: instagram.com/babaslavka

"Я вирішила, що якщо вже наркоз, то нехай крім грудей буде ще блефаропластика, грудки Біша, ендоскопічна підтяжка брів, нитки, ін'єкції та ліпосакція колін. Чому ні? Ще купа хворобливих косметичних маніпуляцій, все одно наркоз", - поділилася Слава.

Нагадаємо, нещодавно Слава Камінська показувала, який тепер має вигляд після пластичних операцій. Артистка опублікувала свіжі фото, де вона прогулювалася вулицями Єревана.

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