У відомої української співачки виявили новоутворення в грудях: "Ситуація стала гірше, відправили на біопсію"

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

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Відома українська співачка Міка Ньютон, у якої свого часу був рак яєчників, розповіла, як у неї виявили новоутворення в грудях.

Виконавиця зізналась, що її стан здоров’я погіршився. Тож, після відіграного концерту в Києві, що був у травні, та знімань інтерв’ю у Раміни Есхакзай, Міка Ньютон повернулась до Лас-Анджелеса. У США артистка звернулась до лікарів. Ситуація з виявленим новоутворенням погіршилась, тож її відправили на біопсію.

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На щастя, це виявилась не онкологія. Однак Міка Ньютон не приховує, що пережила неабиякий стрес, коли чекала на результати.

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«Аналізи в мене хороші, але знайшли новоутворення у грудях. Після знімань інтервʼю я повернулась до Лос-Анджелеса і зразу пішла до лікаря. Ситуація стала гіршою, тому мене відправили на біопсію! Сказати, що я стресанула, це нічого не сказати… Важко ментально було очікувати результат, але я щасливчик і все добре! Це не рак, тому я повернулася назад з концертами!» — поділилась артистка.

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Зазначимо, 2019 року у Міки Ньютон виявили рак яєчників. Артистка негайно розпочала лікування, пройшла тривалий курс хіміотерапії та врешті поборола хворобу. Відтоді Міка Ньютон набагато серйозніше ставиться до свого здоров’я та щороку обстежується в лікарні.

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