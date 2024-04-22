У відомої української ведучої стався рецидив раку: "Моє життя змінюється"

Відома українська ведуча Наталка Фіцич повідомила, що в неї стався рецидив раку.

У своєму Facebook знаменитість поділилася, що тяжку хворобу в неї виявили 12 років тому, однак тоді вона вилікувалася. Наталка поділилася, що її вже навіть зняли з обліку, але недуга повернулася. У ведучої стався рецидив. На щастя, рак виявили на початковій стадії. Фіцич вже навіть зробили операцію з видалення пухлин, але виявилося, що їх не повністю вдалося позбутися.

"Моє життя змінюється. У мене онкологія, виявлена на початку, на щастя. Війна і ті біди, що звалилися на мене за останні роки, далися взнаки. Рак повернувся. 12 років тому він також був на початковій стадії. Недавно мене вже навіть зняли з обліку, і я видихнула з полегшенням, а дарма. Пухлини знайшли пару тижнів тому. Їх видалили, але, як згодом виявилось, не повністю. Добре, що чоловік наполіг на додатковому обстеженні. І ось тепер я починаю курс променевої терапії", — поділилася ведуча.

Допис Наталки Фіцич / Фото: facebook.com/fitsychn

Нині Наталка Фіцич розпочинає курс лікування. Ведуча також звернулася до підписників і закликала їх дбайливо ставитися до свого здоров'я. Також Наталка наголосила, що важливо регулярно перевіряти свій організм, особливо зараз, коли на тлі стресу можуть дати про себе знати різні захворювання.

"Хочу закликати всіх і кожного подбати про своє здоров'я. Зробіть чекап, здайте хоч базові аналізи, перевірте стан хронічних хвороб. Війна і тривоги усім нам даються взнаки. І краще виявити проблеми на початках", — звернулася до підписників ведуча.

Наталка Фіцич / Фото: facebook.com/fitsychn

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Тишкевич розкрила подробиці свого лікування від постійного головного болю. Артистка розповіла, як бореться з тяжкою хворобою.

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