У Вінниці прощаються з В'ячеславом Узелковим: перші кадри з церемонії

Сьогодні, 11 листопада, у Вінниці прощаються з боксером В'ячеславом Узелковим, який помер 9 листопада.

Прощання зі спортсменом відбувається в одному з вінницьких поминальних центрів. Процесія розпочалася о 9:30 і триватиме до 11:00, після чого буде виїзд на поховання. На прощання з боксером прийшли його друзі, близькі та шанувальники, пише "Він Тайм" у Facebook.

Прощання з В'ячеславом Узелковим / Фото: facebook.com/vintime.vinnytsia

Залу прикрасили білими ліліями та червоними хризантемами, а також розмістили портретне фото В'ячеслава Узелкова. Рідні боксера приймаються співчуття від тих, хто прийшов провести його в останню путь.

Прощання з В'ячеславом Узелковим / Фото: facebook.com/vintime.vinnytsia

Прощання з В'ячеславом Узелковим / Фото: facebook.com/vintime.vinnytsia

На церемонію прощання з боксером прийшли його діти від ексдружини Марини Боржемської – Роберт та Олівія, з якими в нього були доволі напружені стосунки. Також була й мама спортсмена, з якою Узелков багато років не спілкувався.

Прощання з В'ячеславом Узелковим / Фото: facebook.com/vintime.vinnytsia

Нагадаємо, В'ячеслав Узелков помер 9 листопада на 46-му році життя. Точної причини смерті не повідомляють, однак боксер мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Навесні він два тижні провів у комі та переніс серйозну операцію на серці.

Читайте також: