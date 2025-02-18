У Винника різко відповіли на хейт, що він на концерті у Празі співав російськомовні хіти

У команді скандального співака Олега Винника різко відповіла на хейт, який полився на нього після концерту в Празі.

Річ у тім, що під час виступу виконавець заспівав пісні з російськомовного репертуару – "Счастье" та "Не ты" . Все б нічого, але в інтерв'ю 2023 року він обіцяв ніколи не співати російською: "Якби відкрив рота на сцені російською мовою, то просто обблював би себе".

Тож, звісно, Олегу Виннику нагадали його ж слова та звинуватили в подвійних стандартах. Поки співак відмовчується, за нього вирішила заступитися голова його фан-клубу Валерія Барон у Facebook.

Олег Винник оскандалився виступом у Празі з російськомовним репертуаром

Вона різко написала, що взагалі-то його про це попросили самі глядачі, а Винник, мовляв, не зміг відмовити фанам, навіть попри обіцянку. Валерія Барон із сарказмом попросила пробачити артисту, який "допомагає військовим та цивільним, прославляє Україну за кордоном та популяризує рідний край.

"Олег Винник заспівав російською! 1,5 пісні на прохання людей в залі під час повністю україномовного двогодинного концерту. А казав, що не буде. Та як його після цього земля носить?! Так, артист не дотримав слова. Обіцяв і не витримав прохання публіки. Пробачте йому, ідеальні люди! Пробачте за щастя! Пробачте за людяність, добро й любов! Пробачте йому за кількарічну регулярну допомогу військовим і цивільним! Пробачте за рішення віддати всі заощадження його сім'ї на благодійність! Пробачте за створення десятків видатних, розкішних і прекрасних українських пісень! Пробачте йому за підтримку рідного краю й популяризацію України на теренах Європи!" – різко написала Барон.

Допис Валерії Барон / Фото: facebook.com/baron.valeriia

Зазначимо, Олегу Виннику прилітає чимало хейту через те, що той втік під час війни до Німеччини і тривалий час відмовчувався про російське вторгнення. Лише 2023 року артист заявив, що тяжко хворів, але допомагав ЗСУ. Однак його колишній продюсер Олександр Горбенко зазначив, що жодної хвороби у виконавця не було, а він нібито страждає від наркотичної залежності. Окрім того, екснаставник Винника ставив під сумнів його слова про допомогу ЗСУ. Він просив показати йому докази. Однак ані співак, ані його команда цього не зробили.

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