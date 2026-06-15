У віці 35 років раптово померла зірка популярних турецьких серіалів

Едже Іртем

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Зірка популярних турецьких серіалів акторка Едже Іртем раптово померла у віці 35 років.

Життя артистки обірвалося вранці 15 червня, повідомляє місцеве видання sozcu.com. Бездиханне тіло акторки виявили в її власному будинку, де вона мешкала разом зі своєю мамою. За день до смерті Едже Іртем відсвяткувала день народження.

Менеджер акторки вже прокоментував новину. Він розкрив, що причиною смерті Едже Іртем міг стати серцевий напад. Проте наразі триває розслідування. Точну причину смерті акторки встановить слідство після розтину.

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Едже Іртем

«Едже Іртем померла близько 12:00. Інцидент стався в її будинку, де вона була з матір’ю. Попередні оцінки свідчать про те, що смерть могла бути спричинена серцевим нападом. Однак розслідування триває. Точна причина смерті буде встановлена після розтину», — йдеться в повідомленні менеджера акторки.

Зазначимо, Едже Іртем — турецька акторка. Її дебют на екранах відбувся 2014 року. Вона знімалась в таких популярних проєктах, як «Кизиловий шербет», «Це життя — моє», «Заборонений плід», «Нова наречена» та багато інших.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла американська акторка Енн Шедін. Зірки серіалу «Альф» не стало у віці 77 років.

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