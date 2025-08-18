У "Євробачення" з'явився новий логотип та графічний елемент

"Євробачення" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» презентує оновлений логотип до 70 річниці.

Нове серце складається з 70 шарів, по одному за кожен рік існування «Євробачення», символізуючи різноманіття музики, культури та незабутніх моментів конкурсу. Цей елемент адаптуватиметься під ідентичність країни-господарки, особливості виконавця або певну тему, але завжди залишатиметься серцем конкурсу.

Логотип зазнав спрощення та отримав єдину, впізнавану марку, залишивши в центрі легендарне серце «Євробачення». Оновлення робить бренд більш сучасним та дружнім для цифрових платформ, об’єднує всі проєкти конкурсу під одним стилем і захищає бренд у глобальному масштабі.

«Євробачення завжди розвивається музично, культурно та креативно. Це оновлення шанує 70 неймовірних років та готує бренд до захопливого майбутнього. Воно сміливе, грайливе та повне серця — як і сам конкурс», — прокоментував оновлення Мартін Грін, директор «Євробачення».

Перша демонстрація оновленого логотипу відбулася вже зараз, а до «Євробачення-2026», яке відбудеться в Австрії, глядачі побачать ще більше нових графічних рішень.

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona оголосила про легендарне повернення на «Євробачення». Артистка пообіцяла з’явитися в новому амплуа.