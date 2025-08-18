ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

У "Євробачення" з'явився новий логотип та графічний елемент

Це зробили спеціально до 70-річчя пісенного конкурсу.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
"Євробачення"

"Євробачення" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» презентує оновлений логотип до 70 річниці.

Нове серце складається з 70 шарів, по одному за кожен рік існування «Євробачення», символізуючи різноманіття музики, культури та незабутніх моментів конкурсу. Цей елемент адаптуватиметься під ідентичність країни-господарки, особливості виконавця або певну тему, але завжди залишатиметься серцем конкурсу.

Логотип зазнав спрощення та отримав єдину, впізнавану марку, залишивши в центрі легендарне серце «Євробачення». Оновлення робить бренд більш сучасним та дружнім для цифрових платформ, об’єднує всі проєкти конкурсу під одним стилем і захищає бренд у глобальному масштабі.

«Євробачення завжди розвивається музично, культурно та креативно. Це оновлення шанує 70 неймовірних років та готує бренд до захопливого майбутнього. Воно сміливе, грайливе та повне серця — як і сам конкурс», — прокоментував оновлення Мартін Грін, директор «Євробачення».

Перша демонстрація оновленого логотипу відбулася вже зараз, а до «Євробачення-2026», яке відбудеться в Австрії, глядачі побачать ще більше нових графічних рішень.

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona оголосила про легендарне повернення на «Євробачення». Артистка пообіцяла з’явитися в новому амплуа.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie