У YUNA відреагували на образи Тіни Кароль: "Дивно було побачити її закиди"

Артистка була здивована, що цього разу опинилася лише в одній номінації.

Генпродюсер української музичної премії YUNA Павло Шилько відреагував на закиди співачки Тіни Кароль, що її творчість недооцінили.

Як відомо, на YUNA-2022 зірку номінували лише в одній категорії "Найкраща виконавиця". Шилько пояснив, чому, приміром, виступ артистки на фестивалі Atlas Weekend не опинився у номінації "Найкраще концерте шоу".

2015-го року Тіна Кароль отримала нагороду як "Виконавиця року"

"Відповідь на це запитання міститься у відкритому джерелі – регламент нашої премії, який можна прочитати на офіційному сайті YUNA. Один із пунктів розділу 3, присвячений номінації "Найкраще концертне шоу", каже: "У категорії можуть бути номіновані сольні (не фестивальні) музичні концерти та шоу українських артистів, які відбулися в період, зазначений у пункті 2, та на які здійснювався продаж квитків ". Шоу Тіни було частиною фестивалю Atlas Weekend та відбувалося у безкоштовний день, тому, згідно з нашими правилами, не може претендувати на перемогу у цій номінації", - сказав генпродюсер премії у коментарі "КП" в Україні".

Окрім того Шилько наголосив, що премія ніколи не обділяла Тіну увагою. Ба навіть цьогоріч артистка отримала найпрестижнішу нагороду "За особливі досягнення у музиці".

Павло Шилько / instagram.com/yunaawards

"Тіна Кароль – 6-разова переможниця YUNA, яка здобула також найпрестижнішу нагороду "За особливі досягнення у музиці" цього року на нашій 10-й церемонії. Тому мені дуже дивно було побачити її закиди щодо дефіциту уваги з боку нашої премії. Крім того, її потрапляння до номінації "Найкраща виконавиця" цього року – це визнання значення тієї великої роботи, яку вона зробила за 2021 рік", - пояснив Шилько.

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