У жахливій ДТП загинув Ілля Ратман: що відомо про смерть зіркового фотографа

Ілля Ратман / © instagram.com/ilyaratman

Український фотограф і режисер Ілля Ратман трагічно загинув у ДТП в США.

Про смерть Іллі повідомила у Facebook Українська кіношкола, випускником якої він був. У дописі із сумом висловили співчуття родині та написали, що Ратман залишив по собі яскравий слід у творчій спільноті.

"З глибоким сумом ділимося трагічною новиною — у ДТП загинув наш випускник, режисер Ілля Ратман. Ілля був світлою людиною та талановитим митцем. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Пам’ятаємо", — йдеться у повідомленні кіношколи.

Родичі Іллі зазначили, що аварія сталася на трасі між містами Альбукерке, Нью-Мексико, та Ель-Пасо, Техас. За їхніми словами, у мотоцикл фотографа врізалася автівка. Він загинув на місці. Подробиці прощання обіцяють повідомити згодом, але поки відомо, що його поховають у США.

"Ілля пішов, роблячи те, що любив: на новому байку, у подорожі, про яку давно мріяв. Він був там, де хотів бути. Співчуття всім нам. Церемонія прощання відбудеться у Лос-Анджелесі. Точну дату та місце ми повідомимо пізніше", — зазначила родина в Instagram.

Допис родини Іллі Ратмана

Сумну новину прокоментували й українські знаменитості. Зокрема, продюсер Юрій Нікітін і Слава Камінська подякували Ратману за творчість і колишню співпрацю. А невістка третього президента України Олена Ющенко написала: "Чому так. Царство небесне тобі, друже".

Ілля Ратман загинув — реакція Юрія Нікітіна

Свої спогади про співпрацю з Іллею залишив і співак KISHE. Він розповів, що фотосесія з фотографом стала для нього однією з найкращих у житті та надихнула на створення відеороботи: "Ці фото, мабуть, найкраще, що в мене було зі студійних знімань. Образ із сокирою та в кілті став прототипом мого героя у кліпі. Це був крутіший досвід роботи з тобою, друже! Дякую за спогади і за те, як ти мене побачив".

Ілля Ратман загинув — реакція KISHE

До слова, Ілля Ратман народився 13 червня 1982 року в Бердянську. Спочатку він працював журналістом, а потім почав займатися весільною та художньою фотографією. Встиг зробити фотосесії для чималої кількості українських зірок. 2019 року закінчив Українську кіношколу й невдовзі переїхав до Лос-Анджелеса, де активно працював у творчій сфері. Відомо, що знаменитість завжди підтримував Україну, зокрема й під час повномасштабної війни.