У Зеленського пояснили, чому нагородили орденами Пікалова, Кошового та інших зірок

Після нагородження ряду знаменитостей орденами в українців виникло багато запитань.

У пресслужбі Офісу президента відповіли, чому ж певні зірки отримали почесні відзнаки. Загалом, нагородження Кошового, Пікалова та інших артистів обумовлене декількома факторами.

По-перше, вони дають безліч благодійних концертів. По-друге, зірки займаються волонтерством: допомагають українцям та військовим.

У пресслужбі додали, що ордени та медалі отримали зірки, які допомагають Україні як від 2014 року, так і від 24 лютого.

Олександр Пікалов і Євген Кошовий / Фото: instagram.com/pikalov95_official

"По-перше, потужною волонтерською діяльністю команди "Студія "Квартал 95" та інших зірок українського шоубізнесу протягом багатьох років від 2014 року загалом і від лютого 2022 року, зокрема. Численні концерти і виступи перед українськими військовими у військових частинах у Миколаєві, Харкові, на Дніпропетровщині та інших містах, де відбуваються бойові дії (понад 140 виступів). Всебічна волонтерська підтримка наших захисників, благодійні концерти у різних країнах світу, кошти з яких було перераховано на потреби ЗСУ, медійна активність на захист інтересів нашої держави тощо — це все потужна медійна зброя на інформаційному фронті, який є дуже важливим для нашої спільної перемоги в цій війні", - розповіли у пресслужбі виданню "НВ".

Нагадаємо, 28 серпня, президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденами відомих людей, серед яких чимало знаменитостей. Почесні нагороди знаменитості отримали за заслуги у зміцненні державності та відстоювання територіальної цілісності, вагомий внесок у розвиток суспільного життя та відстоювання інтересів України.

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