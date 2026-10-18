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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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317
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У Жені Кота захворіла дворічна донька: "Це важкий етап"

Дружина танцівника висловилась про стан доньки та як її хвороба впливає й на неї.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Женя Кот, Наталія Татарінцева та їхня донька

Женя Кот, Наталія Татарінцева та їхня донька / © instagram.com/kot_jenya

В українського хореографа, а віднедавна й співака Жені Кота захворіла дворічна донька.

Про це в Instagram-stories розповіла дружина танцівника — гімнастка Наталія Татарінцева. Вона поділилась, що маленька Леля зараз «міцно хворіє». Стан доньки впливає безпосередньо й на саму Наталію Татарінцеву. За словами гімнастки, їй тяжко тримати емоції під контролем, оскільки ламається її налагоджений побут.

«Леля зараз міцно хворіє, і це важкий етап для мене. Особливо важко мені залишатися емоційно стабільною, коли напруга ламає мій налагоджений побут, а деякі її перепади настрою просто на рівні…», — ділиться гімнастка.

Донька Жені Кота та Наталії Татарінцевої / © instagram.com/tatarintseva.kot

Донька Жені Кота та Наталії Татарінцевої / © instagram.com/tatarintseva.kot

За словами Наталії Татарінцевої, Леля зараз на шляху одужання. Тим часом сама гімнастка вчиться терпіння, а також переглядає свої старі звички.

«Поки ми одужуємо і вчимося одна в одної терпіння, я зафіксую собі щось що: іноді найбільші зміни починаються не з нових звичок, а з перегляду своїх же старих», — зазначила дружина хореографа.

Донька Жені Кота та Наталії Татарінцевої / © instagram.com/tatarintseva.kot

Донька Жені Кота та Наталії Татарінцевої / © instagram.com/tatarintseva.kot

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер жалілась, що захворіла. Ба більше, артистка просто перед концертом втратила голос.

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