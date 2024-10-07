У жахливій автокатастрофі загинув 67-річний український співак Богдан Сташків

Народний артист України Богдан Сташків загинув у ДТП.

Трагедія сталася сьогодні, 7 жовтня. Про це повідомив друг загиблого виконавця Ігор Сачко у Facebook. За його словами, Богдан їхав на зустріч з родиною в Закарпатті. Проте, на жаль, не впорався з керуванням і загинув разом з другом. До того ж з ними в салоні перебувала дружина артиста. За її життя лікарі досі боряться в реанімації.

"В жахливій ДТП на трасі в Закарпатті загинув народний артист України, талант, співак від Бога і для українського народу – Богдан Сташків... Разом із сусідом/товаришем... Дружина в реанімації. Їхав на зустріч з сестрою, яка приїхала з Канади...", - написав товариш Богдана Сташківа.

Богдан Сташків

Сумну звістку вже підтвердила міська рада Тисмениці, де народний артист за життя працював директором Будинку культури та був завідувачем відділу культури. На своїй сторінці у Facebook громада повідомила, що ДТП сталася в Мукачівському районі поблизу села Нижні Ворота. Правоохоронні органи встановили, що 67-річний співак не впорався з керуванням авто, виїхав на узбіччя й перевернувся на дах.

Богдан Сташків загинув у ДТП

Богдан Сташків загинув у ДТП

"В автокатастрофі загинув Богдан Сташків, Народний артист України. Сташків Богдан Михайлович народився 21 серпня 1957 року в с. Дички Рогатинського району. Закінчив Рівненський інститут культури та юридичний факультет Львівського державного університету. Працював директором Будинку культури в м. Тисмениця, завідувачем Тисменицького відділу культури. Був володарем численних нагород. Займався благодійною діяльністю, зокрема провів чимало концертів на підтримку ЗСУ. Тисменицька міська рада висловлює щирі слова співчуття рідним та близьким виконавця!", - йдеться в повідомленні Тисменицької міської ради.

Богдан Сташків

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