У жахливій ДТП загинув колега рок-гурту KISS через необачність 90-річної матері

Гітарист Карл Кокран, який співпрацював з рок-гуртом KISS, трагічно загинув в автокатастрофі у США.

Сумну звістку повідомили на сторінці рок-гурту в Instagram колеги артиста. Колектив вшанував пам'ять музиканта та висловив щирі співчуття родині. У повідомленні також йдеться про те, що Карл Кокран загинув внаслідок смертельної ДТП.

"Наш друг Карл загинув у ДТП 19 лютого. Він був видатним вокалістом і гітаристом, який пережив важкий інсульт, але ніколи не припиняв боротьбу за повернення до життя. Він здобув любов шанувальників по всьому світу завдяки своїм виступам і залишався невичерпним джерелом натхнення, будучи нашим постійним гостем в турне. Висловлюємо глибокі співчуття всій його родині", - написав гурт KISS.

Карл Кокран і гурт KISS

Більше подробиць ДТП оприлюднив департамент поліції міста Бріджвотер на Facebook-сторінці. За офіційними даними, за кермом автівки була 90-річна мама артиста. Сам Карл перебував ззаду на пасажирському сидінні. Рідна людина зірки не впоралася з керуванням і втаранилася у дерево під час того, як їхала заднім ходом. Жінка дивом уціліла, а її син, вилетівши з транспорту, загинув у лікарні.

Карл Кокран загинув

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