У жахливій ДТП загинув зірка реаліті Джеймс Сізеу

Йому було 36 років.

Зірка австралійського реалітішоу Bride And Prejudice Джеймс Сізеу загинув у ДТП.

Знаменитість пішов з життя внаслідок жахливої автомобільної аварії в Квінсленді. Йому було всього 36 років. Про це пише Metro.

У повідомленні йдеться, що причина аварії, внаслідок якої перехрестя вулиць Ройс-роуд та Даянелла-роуд перекрили на декілька годин, розслідується. У Джеймса залишилася дружина та дві маленькі доньки: п'ятирічна Олівія-Роуз та дворічна Белла-Перл.

Джеймс Сізеу з доньками / instagram.com/james_ciseau

Сестра Сізеу Лорен розповіла, що Джеймса любили всі, кого він зустрічав: "Він заходив до кімнати і робив її яскравішою, як промінь сонця. У нього було стільки енергії, і він постійно хотів бути серед людей. Його улюбленим словом для опису себе було веселий".

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