У зірки "Форсажу" діагностували рак

Відомий пуерто-риканський репер Дон Омар, який знімався у п'ятьох частинах "Форсажу" повідомив, що в нього діагностували рак.

Про онкологію знаменитість розповів в Instagram. Артист опублікував фото, де показав свою руку з червоною стрічкою. Дон Омар повідомив, що в нього діагностували рак. Нині він лікується та вірить, що йому вдасться побороти онкологію. Репер не став вдаватися в подробиці та розповідати, який саме вид раку в нього діагностували.

Дон Омар / Фото: instagram.com/donomar

"Сьогодні це так, але завтра у мене не буде раку. Добрі наміри добре сприймаються. Скоро побачимося", - поділився з шанувальниками артист.

Зазначимо, Дон Омар – відомий пуерто-риканський репер. Він став популярним завдяки зніманням у фільмі "Форсаж", де він грав Ріко Сантоса. У сумі Дон Омар з'явився у п'ятьох частинах стрічки. Один із найпопулярніших треків репера - Danza Kuduro, який був саундтреком до "Форсажу-5".

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Катерина Молчанова розповіла про свою онкологію. В артистки виявили рак грудей.

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