У зірки стрічки "Іван Васильович змінює професію" Куравльова діагностували тяжке ураження мозку

Наразі актор перебуває під наглядом медиків.

Відомого радянського актора Леоніда Куравльова, який захворів на COVID-19, нещодавно госпіталізували до лікарні.

Втім, після обстеження в артиста діагностували тяжке ураження мозку. У Леоніда В'ячеславовича виявили цереброваскулярне захворювання. Окрім цього, лікарі діагностували в актора хронічну ішемію головного мозку та псевдобульбарний синдром.

До слова, через хвороби у зірки стрічки "Іван Васильович змінює професію" погіршилася пам'ять та порушилося мовлення.

Леонід Куравльов у стрічці "Іван Васильович змінює професію" / kino-teatr.ru

"У 85-річного Леоніда Куравльова було виявлене стійке зниження пізнавальної діяльності з втратою тією чи іншою мірою раніше засвоєних знань та практичних навичок. Порушення пам'яті та мови, розумового процесу та спогадів. Порушення функцій ковтання їжі", - розповіло джерело виданню kp.ru.

До слова, медики екстрено прооперували Куравльова, аби до його організму могла потрапляти їжа. Наразі артист перебуває в тяжкому стані в реанімації.

Нагадаємо, що 2017-го року Леонід Куравльов потрапив до "бази" сайту "Миротворець" через "антиукраїнську пропаганду" та "відкриту підтримку агресивної політики Росії".

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