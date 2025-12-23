У зірки американської естради Баррі Манілова діагностували рак легень

Баррі Манілов / © Associated Press

Реклама

Популярний американський естрадний співак Баррі Манілов повідомив, що в нього діагностували рак легень.

Про це артист розповів у своєму Instagram. Виконавець говорить, що онкологію виявили випадково і, на щастя, на ранній стадії. Зокрема, Баррі Манілов хворів на бронхіт. Коли співак одужав, його лікар призначив МРТ, аби переконатися, що все гаразд. У лівій легені артиста виявили ракову пухлину.

"Нещодавно я пережив шість тижнів бронхіту, а потім ще п'ять тижнів рецидиву. Хоча я вже подолав бронхіт і повернувся на сцену, мій чудовий лікар призначив МРТ, щоб переконатися, що все гаразд. МРТ виявила ракову ділянку в моїй лівій легені, яку потрібно видалити. Це чиста удача, що її виявили так рано", - поділився артист.

Реклама

Баррі Манілов / © Associated Press

Баррі Манілов наразі розпочинає лікування. Співак говорить, що йому не робитимуть ані хіміотерапію, ані променеву терапію. Проте на нього чекає операція з видалення ракової пухлини, а також реабілітація, що триватиме місяць. Тож, на цей період Баррі Манілов скасовує січневі концерти, а проведе їх вже у лютому.

"Погана новина полягає в тому, що тепер мені доведеться зробити операцію з видалення пухлини. Лікарі не вважають, що вона поширилася, і я проходжу аналізи, щоб підтвердити їхній діагноз. Отже, все. Жодної хіміотерапії. Жодної променевої терапії. Єдине подальше спостереження — місяць на одужання, а це означає, що нам доведеться перенести січневі концерти", - поділився артист.

Зазначимо, Баррі Манілов – американський естрадний співак. Найвідоміші його пісні - I Write The Song, Looks Like We Made It, Copacabana та I Made It Through The Rain.

Нагадаємо, нещодавно український поет та композитор Євген Рибчинський розповів про свій серйозний діагноз. Знаменитості навіть довелося перенести дві операції.