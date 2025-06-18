У зірки "Ейфорії" Еріка Дейна на тлі тяжкої невиліковної хвороби відмовила рука

Ерік Дейн / © Associated Press

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Американський актор Ерік Дейн, який знімався у серіалах "Анатомія Грей", "Усі жінки — відьми" та "Ейфорія", повідомив про погіршення його стану на тлі тяжкої хвороби.

У квітні цього року знаменитість зізнався, що в нього діагностували бічний аміотрофічний склероз. Нині ж актор в інтерв'ю Good Morning America повідомив, що його хвороба почала прогресувати. 52-річний Ерік Дейн говорить, що його права рука відмовила. Артист також відчуває, що те саме через декілька місяців може статися й з лівою. Окрім того, актор переймається через можливу втрату рухомості ніг.

"Мені здається, ще кілька місяців — і я вже не зможу користуватися лівою рукою", - ділиться актор.

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Ерік Дейн / © Associated Press

Коли акторові діагностували тяжку хворобу, його підтримкою стала колишня дружина Ребекка Гейгарт, з якою він виховує двох доньок. Дейн говорить, що їм вдалося після розриву зберегти теплі стосунки. Колишнє подружжя щодня розмовляє, і актор не соромиться зізнатися, що покладається на Ребекку.

"Я розмовляю з нею щодня. Нам вдалося стати кращими друзями і кращими батьками. І вона, мабуть, мій найбільший союзник і найвідданіша підтримка. Я покладаюся на неї", - зізнався артист.

Наразі Ерік Дейн намагається якомога більше часу проводити з рідними, поки в нього є така можливість. Також коли є змога, актор трішки працює. Зірка зізнається, що не вірить в кінець своєї історії та сподівається на краще.

Ерік Дейн / © Associated Press

"Насправді, наприкінці дня, все, чого я хочу — це проводити час зі своєю родиною і трохи працювати, якщо зможу. Я не вірю, що це кінець моєї історії. В глибині серця я просто не відчуваю, що це мій фінал", - зізнався артист.

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Зазначимо, в Еріка Дейна діагностували бічний аміотрофічний склероз. Ця хвороба є невиліковною. Вона вражає нервові клітини мозку та хребта, що відповідають за рухливість тіла. На тлі цього з'являється параліч м'язів, що прогресує. Спочатку хворий на бічний аміотрофічний склероз втрачає рухливість кінцівок, а потім здатність говорити та навіть дихати. Середня тривалість життя пацієнтів з такою недугою становить від двох до п'яти років після появи перших симптомів. Лише 10 відсотків хворих на бічний аміотрофічний склероз живуть понад десять років.

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