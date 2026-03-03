У зірки фільму "Зловісні мерці" Брюса Кемпбелла діагностували невиліковну хворобу

Брюс Кемпбелл / © Associated Press

У зірки фільму "Зловісні мерці", американського актора Брюса Кемпбелла, діагностували невиліковну хворобу.

Невтішними новинами 67-річний артист поділився у соцмережі X, що раніше мала назву Twitter. Актор зізнався, що в нього виявили рак. І хоча недуга піддається лікуванню, але не є повністю виліковною. Брюс Кемпбелл зізнається, що для нього ця новина стала повним шоком.

"Останнім часом, коли в когось виникають проблеми зі здоров'ям, це називають "можливістю", тож назвімо це так — у мене якраз одна з таких. Також це називається видом раку, який "піддається лікуванню", але не є "виліковним". Перепрошую, якщо це шокує — для мене це теж було шоком", — говорить артист.

Зараз актор ставить кар'єру на паузу. Брюсу Кемпбеллу необхідно розпочати курс лікування, аби нормалізувати свій стан. Артист сподівається, що протягом весни та літа відновиться, а вже восени вирушить у тур, аби представляти новий фільм.

"У професійній сфері дещо доведеться змінити — публічні появи та робота загалом мають відійти на другий план через лікування. Мій план — максимально відновитися протягом літа, щоб восени вирушити в тур із моїм новим фільмом. Цього літа є кілька заходів, які мені доведеться скасувати. Мені справді шкода. Лікування та професійні зобов'язання не завжди можуть поєднуватися", — підсумував актор.

Допис Брюса Кемпбелла

