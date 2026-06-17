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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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243
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У зірки Top Gear Джеремі Кларксона діагностували агресивну форму раку

Британський ведучий вже розкрив подробиці лікування.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Джеремі Кларксон

Джеремі Кларксон / © Associated Press

Зірка популярного телевізійного шоу Top Gear, британський ведучий Джеремі Кларксон зізнався, що в нього діагностували рак.

Про це він оголосив в останньому епізоді свого шоу Clarkson’s Farm, який вийшов на екрани 17 червня, передає BBC. 66-річний Джеремі Кларксон повідомив, що в нього виявили рак простати. Ведучий також зізнався, що в нього «агресивна форма» онкології. Проте, на щастя, недугу вдалося діагностувати на ранній стадії.

«Я зник минулого тижня, і мені зробили біопсію, і це рак, і він агресивний, але це ще дуже рання стадія. Мені зробили операцію, і я просто сподіваюся, що вона спрацювала, ми ще не знаємо», — сказав він.

Джеремі Кларксон / © Associated Press

Джеремі Кларксон / © Associated Press

Достеменно невідомо, коли саме в Джеремі Кларксона діагностували рак. Проте ведучий говорить, що знав про свою онкологію ще від травня.

Зазначимо, Джеремі Кларксон — популярний британський журналіст та ведучий, що спеціалізується на автомобільній тематиці. Найбільшу популярність йому принесло шоу Top Gear, яке він вів разом із колегами Джеймсом Меєм і Річардом Гаммондом. Хоч проєкт мав доволі суперечливу репутацію, але разом із тим шалені рейтинги.

Нагадаємо, нещодавно українська блогерка Наталія Чабан розповіла, як поборола рак. Знаменитість також шокувала наслідками, з якими живе після лікування онкології.

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Дата публікації
Кількість переглядів
243
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