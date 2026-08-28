У ЖК відомої української ведучої вдруге поцілив ворожий дрон: моторошні кадри з місця "прильоту"

Аліна Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Реклама

У житловий комплекс (ЖК), де живе відома українська ведуча та інтерв’юерка Аліна Доротюк, вдруге поцілив ворожий дрон.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. Аліна Доротюк говорить, що за два роки російський дрон вже вдруге поцілив по її ЖК, який розташований під Києвом. Цього разу безпілотник влучив у парковку. Ведуча говорить, що її авто врятувало лише те, що вона пізно повернулась з Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) та припаркувалась в іншому місці.

Реклама

«Кажуть, двічі в одне місце не прилітає… За два роки, що я тут живу, це другий приліт російського дрона в наш ЖК. Цього разу в парковку. Моє авто врятувало тільки те, що я поїхала на відкриття ОМКФ, а пізно ввечері запаркувала його в іншому місці», — ділиться ведуча.

Реклама

Аліна Доротюк показала наслідки «прильоту» по її ЖК / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Аліна Доротюк також показала моторошні кадри з місця «прильоту», на яких зображені автівки, повністю охоплені вогнем. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Проте ведуча говорить, що все одно через це болить та відчувається суцільне спустошення через те, що щодня доводиться переживати українцям.

«Хоча всі живі, болить за майно людей. Болить за стрес, який ми переживаємо щоразу під час цих прильотів. Щодня гинуть незнайомі, але такі рідні українці… Це тотальний невимовний біль. Сьогодні мене переповнює відчуття спустошення і разом з тим мрія — побачити, як росія так само палатиме у вогні», — поділилась ведуча.

Аліна Доротюк показала наслідки «прильоту» по її ЖК / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Нагадаємо, раніше по ЖК Аліни Доротюк вже «прилітав» ворожий безпілотник. Тоді дрон поцілив по будинку та зруйнував значну його частину. Окрім того, ведуча раніше жила в іншому селищі, яке на початку повномасштабної війни опинилось під окупацією. Тоді квартиру Аліни Доротюк розбомбили російські військові.

Новини партнерів