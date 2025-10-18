- Дата публікації
У ЗМІ розкрили, чим зайняте серце Демі Мур після розриву стосунків
Інсайдери розсекретили чому віддає перевагу голлівудська акторка.
Американська акторка Демі Мур не поспішає будувати нові романтичні стосунки.
Зірка вирішила повністю зосередитися на кар’єрі та розвитку професійного життя. В особистих стосунках Демі наразі закрила серце для потенційних залицяльників, як зазначає інсайдер видання RadarOnline.
"Демі має звичку ставити особисте життя на паузу, коли хоче зосередитися на кар’єрі", — повідомили в джерелі.
Частину часу акторка приділяє допомозі своєму колишньому чоловіку Брюсу Віллісу, з яким була у шлюбі 13 років. 2022 року йому діагностували афазію, а 2023-го — прогресуючу лобно-скроневу деменцію, що серйозно впливає на мовлення, рухи та пам’ять. Демі Мур активно підтримує ексчоловіка та проводить час з трьома доньками — Румер, Скаут і Таллули — у цей складний період.
Востаннє акторка підтверджувала стосунки 2022 року зі швейцарським шеф-кухарем Деніелом Гаммом, роман тривав близько року. Після розриву в Мережі неодноразово підозрювали знаменитість у нових романах, проте акторка жодного разу не підтвердила ці чутки. Станом на сьогодні, Демі Мур зосереджена на професійному розвитку та родині, а питання нових стосунків відходить на другий план.
"Зараз для Демі пропозиції зніматися в кіно набагато цікавіші, ніж романтичні зустрічі чи вечері", — додали в ЗМІ.
Нагадаємо, нещодавно донька Брюса Вілліса, Румер, поділилася милими фото своєї 2-річної донечки Луетти, яка зовні неймовірно схожа на дідуся.