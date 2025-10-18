У ЗМІ розкрили, чим зайняте серце Демі Мур після розриву стосунків

Демі Мур / © Associated Press

Американська акторка Демі Мур не поспішає будувати нові романтичні стосунки.

Зірка вирішила повністю зосередитися на кар’єрі та розвитку професійного життя. В особистих стосунках Демі наразі закрила серце для потенційних залицяльників, як зазначає інсайдер видання RadarOnline.

"Демі має звичку ставити особисте життя на паузу, коли хоче зосередитися на кар’єрі", — повідомили в джерелі.

Частину часу акторка приділяє допомозі своєму колишньому чоловіку Брюсу Віллісу, з яким була у шлюбі 13 років. 2022 року йому діагностували афазію, а 2023-го — прогресуючу лобно-скроневу деменцію, що серйозно впливає на мовлення, рухи та пам’ять. Демі Мур активно підтримує ексчоловіка та проводить час з трьома доньками — Румер, Скаут і Таллули — у цей складний період.

Демі Мур і Брюс Вілліс / © Associated Press

Востаннє акторка підтверджувала стосунки 2022 року зі швейцарським шеф-кухарем Деніелом Гаммом, роман тривав близько року. Після розриву в Мережі неодноразово підозрювали знаменитість у нових романах, проте акторка жодного разу не підтвердила ці чутки. Станом на сьогодні, Демі Мур зосереджена на професійному розвитку та родині, а питання нових стосунків відходить на другий план.

"Зараз для Демі пропозиції зніматися в кіно набагато цікавіші, ніж романтичні зустрічі чи вечері", — додали в ЗМІ.

Нагадаємо, нещодавно донька Брюса Вілліса, Румер, поділилася милими фото своєї 2-річної донечки Луетти, яка зовні неймовірно схожа на дідуся.