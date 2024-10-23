У зрадниці Таїсії Повалій конфіскували майно в Україні, елітне авто та права на пісні

Вже відомо, куди підуть конфісковані у скандальної виконавиці активи.

У скандальної співачки Таїсії Повалій, яка є палкою прихильницею путіна та підтримує війну, конфіскували майно в Україні, елітне авто та права на пісні.

Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд 22 жовтня. У повідомленні йшлося про те, що проти народної артистки застосували санкцію, що передбачена пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції".

На користь держави в артистки конфіскували авто BMW, майнові права на музику та слова до дев'яти творів, а саме "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро".

Таїсія Повалій / Фото: скриншот з відео

Також на користь держави пішло сім земельних ділянок, що розташовані у Київській області, житловий будинок, домоволодіння та травматичний пістолет.

Хоч у повідомленні Вищого антикорупційного суду не називалося імені співачки, проти якої були застосовані санкції, однак "Суспільне" повідомляє, що мова йде саме про Таїсію Повалій.

Таїсія Повалій / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, Таїсія Повалій ще до початку повномасштабної війни продемонструвала свою проросійську позицію. З початком російського вторгнення думка артистки про РФ не змінилася. Вона підтримала дії кремлівського диктатора, прославляла окупантів та поширювала пропаганду Росії. У жовтні 2022 року проти Повалій запровадили санкції. На початку 2024 року СБУ оголосила зрадниці підозру за трьома статтями.

Зрадницею стала задовго до війни! Підозри Повалій! Що виявила СБУ?

Читайте також: