У зрадниці Таїсії Повалій конфіскували майно в Україні, елітне авто та права на пісні

Вже відомо, куди підуть конфісковані у скандальної виконавиці активи.
У скандальної співачки Таїсії Повалій, яка є палкою прихильницею путіна та підтримує війну, конфіскували майно в Україні, елітне авто та права на пісні.
Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд 22 жовтня. У повідомленні йшлося про те, що проти народної артистки застосували санкцію, що передбачена пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції".
На користь держави в артистки конфіскували авто BMW, майнові права на музику та слова до дев'яти творів, а саме "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро".
Також на користь держави пішло сім земельних ділянок, що розташовані у Київській області, житловий будинок, домоволодіння та травматичний пістолет.
Хоч у повідомленні Вищого антикорупційного суду не називалося імені співачки, проти якої були застосовані санкції, однак "Суспільне" повідомляє, що мова йде саме про Таїсію Повалій.
Нагадаємо, Таїсія Повалій ще до початку повномасштабної війни продемонструвала свою проросійську позицію. З початком російського вторгнення думка артистки про РФ не змінилася. Вона підтримала дії кремлівського диктатора, прославляла окупантів та поширювала пропаганду Росії. У жовтні 2022 року проти Повалій запровадили санкції. На початку 2024 року СБУ оголосила зрадниці підозру за трьома статтями.
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