У зрадника Джигана відібрали маєток у Росії, де він влаштував стрілянину: як репер лишився без житла

Джиган / © instagram.com/iamgeegun

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На будинок російського репера, на жаль, українського походження Джигана в Підмосков’ї наклали арешт через заборгованість за аліментами перед його дружиною Оксаною Самойловою, яка сягнула 1,7 млн рублів.

Відповідну постанову відділ судових приставів РФ видав 12 жовтня. Борг артиста накопичувався від 2020 року. Йдеться про розкішний маєток площею 1282 квадратні метри. Нерухомість розташована в закритому селищі Тимошкіно в Красногорську. На території елітного комплексу є вертолітний майданчик, літній театр та англійський клуб. Вартість особняка оцінюють в еквіваленті до гривні в майже 190 мільйонів.

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Будинок Джигана / © російські ЗМІ

Будинок Джигана / © російські ЗМІ

Будинок перейшов у власність Джигана після того, як подружжя уклало мирову угоду 1 квітня 2026 року. Тепер через невиконані фінансові зобов’язання артист ризикує втратити дороге майно.

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Також один з пропагандистськи громадських діячів звернувся до федеральної служби судових приставів РФ із проханням виставити нерухомість репера на електронний аукціон. Свою ініціативу він пояснив необхідністю захистити інтереси дітей та багатодітної матері.

Будинок Джигана / © російські ЗМІ

Будинок Джигана / © російські ЗМІ

Арештований маєток має й іншу скандальну історію. Саме в цьому будинку, за твердженням пропагандистського джерела, Джиган відкривав вогонь по працівниках обслуговчого персоналу.

Будинок Джигана / © російські ЗМІ

Нагадаємо, нещодавно Джиган відкинув розстріл персоналу, але за справу взялася поліція. Наразі відомо, скільки «світить» реперу.

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