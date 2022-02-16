#UAРазом: Боржемська, Карпа, Горбунов та інші зірки долучилися до флешмобу з нагоди Дня єднання

#UAРазом: Боржемська, Карпа, Горбунов та інші зірки долучилися до флешмобу з нагоди Дня єднання

Це свято – відповідь українців на можливу агресію РФ.

16 лютого 2022 року в Україні святкують День єднання.

Це свято, яке напередодні запровадив президент – відповідь українців на можливу агресію Росії. Цього дня відбуваються патріотичні заходи, а в Мережі юзери долучилися челенджу та діляться відповідними публікаціями з прапорами та гештегом #UAРазом. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку дописів українських зірок з нагоди Дня єднання.

Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька / instagram.com/solomiyavitvitska

"З Днем єднання! Лише об’єднавшись усі разом ми вистоїмо! Геть паніку! Тримайте руку на пульсі та довіряйте лише авторитетним джерелам інформації!" – зазначила зірка каналу 1+1.

Оля Цибульська

Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

"Я в Києві і я не боюсь!" – заявила співачка.

Ектор Хіменес-Браво

Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Не день нападу, а День єднання! З Днем єдності України!" – написав зірковий кухар.

Анна Саліванчук

"Сьогодні важливий день для всіх українців. Хочу нагадати, що схід та захід разом. Україна єдина! Непереможна! Зараз такий час, коли потрібно особливо зберігати спокій, не піддаватись на провокації та пам‘ятати – наша сила в нашій єдності. Ми з упевненістю переживемо складні часи і будемо щасливо жити в рідній Україні!" – поділилася акторка.

Наталія Валевська

Наталія Валевська / instagram.com/valevska_official

"#ДеньЄднання. Тримаймося разом! Вірю, що всі негаразди закінчаться і #МирнадУкраїною обов‘язково буде!" – поділилася артистка.

Тімур Мірошниченко

Тімур Мірошниченко / instagram.com/timur.miroshnychenko

"Коли ми разом, ворог нам не страшний! Слава Україні! З Днем єднання!" – підписав публікацію телеведучий.

Наталка Карпа

Наталка Карпа / instagram.com/natalkakarpa

"З Днем єднання. Вірю у силу свого народу, досвід предків та хороше майбутнє нащадків! Коли об’єднується вся міць країни - ми сильні! Бо єдині у своїй правді та істині! Без паніки та популізму! Бажаю миру та добра! Слава Україні!" – привітала співачка.

Іраклі Макацарія

Іраклі Макацарія / instagram.com/maqatsa

"З Днем єдності Украïни!!!" – привітав грузинський телеведучий та учасник шоу "Танці з зірками"

Марина Боржемська

Марина Боржемська / instagram.com/uzelkova.marina

"Я - мама. Мама, донька, фітнестренерка, українка… І за декілька днів у мене день народження. Мені здається, всі ми вже багато років на різні свята загадуємо одне бажання - миру в країні. Сьогодні нам всім як ніколи він потрібен. Нам потрібні мир, єдність, повага та взаєморозуміння. Давайте очистимо наші думки. Будемо сильні та сміливі. Ми - українці, які можуть здолати будь-які негаразди, якщо ми разом. Сьогодні подумки ми об’єднуємо всю країну", – зазначила знаменитість.

Юрій Горбунов

Юрій Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

"З Днем єднання!!! Україно! Ніхто ніколи не повинен нам розповідати, як нам жити, з ким дружити, куди вступати і якою мовою розмовляти!!! Ми - господарі в своєму домі! І лише ми маємо право самі все вирішувати! Ми сильні, ми сміливі і за нами правда! Слава Україні!" –заявив ведучий "Голосу країни".

Катерина Бужинська

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"З Днем єднання, Україно! Миру", – побажала співачка.

Олександр Пономарьов

Тарас Тополя, Alekseev, Олександр Пономарьов та Михайло Хома / instagram.com/oleksandrponomarov

"Україна - єдина! З Днем єдності!" – привітав фанів артист.

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