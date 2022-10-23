Учасниці "Голосу країни-12" розповіли, як військові зустрічають їх із благодійними концертами

Багато учасників дванадцятого сезону "Голосу країни" долучилися до благодійних концертів на підтримку наших військових.

Дівчата з Guli-Guli band із гуртом KAZKA, у якому вони виступають у ролі бек-вокалісток, розповіли, як на їхні виступи на передовій реагують захисники.

"Нещодавно ми були у військових частинах і почули відгуки від українських військових, що їм було настільки приємно від цих виступів. Почули слова про те, що ми даємо якусь надію, даруємо моменти щастя, відволікаємо від неприємностей. Це неймовірно надихає і ми будемо продовжувати виступати і робити благодійні концерти", - розповіли учасниці з команди Потапа.

Нагадаємо, що у минулих ефірах про свої концерти під час війни для українських військовослужбовців розповіли й інші учасники "Голосу країни-12".

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