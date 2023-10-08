Учасниці "Голосу країни-13" довели радницю Артема Пивоварова до сліз

Наступними поборотися за участь у "Голосі країни-13" вийшли вокалістки Вероніка Мартинюк та Вікторія Деркач.

Учасниці виконали два треки, який скомпонували в один. Вони заспівали композиції "Стожари" та "Ой на горі". Як зізналась радниця тренера Артема Пивоварова KOLA, її розчулив номер учасниць, що вона не могла навіть стримати сліз.

Артем Пивоваров, KOLA / Фото: скриншот з відео

"Вікторіє, ви унікальні у своїх рухах. Ви так все це магічно робили. У мене реально пішли сльози, коли ви почали співати. Вероніко, ви така, як тепле молоко. Різні енергії у вас. Дуже складно мені обирати", - прокоментувала виступ учасниць KOLA.

Тим часом Артем Пивоваров не хотів прощатися з учасницями, тож запропонував їм в рамках проєкту створити дует.

Вероніка Мартинюк та Вікторія Деркач / Фото: скриншот з відео

"Дівчата, довіртесь мені. Я вірю в те, що ми можемо зробити набагато більше для нашої культури, для нашого розвитку разом. Я пропоную створити дует в рамках цього шоу і зробити щось більш величне, а потім об'єднатися і створити щось разом", - запропонував учасницям тренер.

Артем Пивоваров / Фото: скриншот з відео

Однак, якщо ж Вероніка погодилася на дует, то Вікторія – ні. Тож Артем Пивоваров прийняв непросте рішення та попрощався одразу з двома учасницями. Щоправда, він запропонував їм попрацювати разом поза межами шоу.

Вероніка Мартинюк та Вікторія Деркач / Фото: скриншот з відео

"Я вважаю, що цей проєкт про мрії музикантів і про амбіції. Амбіції не можуть вміститися в рамках якогось певного формату. Я пропоную вам створювати музику за лаштунками цього проєкту, в рамках проєкту "Твої вірші, мої ноти". Ви проявили себе неймовірно. Це для мене непросте рішення, але в рамках "Голосу країни" я вимушений попрощатися з вами", - сказав Пивоваров.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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