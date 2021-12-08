Учасниці "ВІА Гри" посвітили оголеними сідницями у першому за вісім років кліпі від Бадоєва

Учасниці "ВІА Гри" посвітили оголеними сідницями у першому за вісім років кліпі від Бадоєва

Тріо представило пікантне відео на трек "Манекен".

Гурт "ВІА Гра" потішив прихильників випуском нової відеороботи на трек "Манекен".

Режисером кліпу виступив Алана Бадоєв. Відео вийшло у найкращих традиціях колективу – максимально відверті вбрання, які оголили частини тіла співачок, та еротичні танці.

Зазначимо, що ця робота стала першою за вісім років, яку Алан Бадоєв зняв для "ВІА Гри". Як і завжди, автором музики та слів композиції виступив продюсер гурту, композитор Костянтин Меладзе.

Шанувальники після побаченого зізналися, що кліп у них викликав бурхливі емоції. "Так, Бадоєв творить чудеса! Дівчата всі змінилися", "це дуже гарно. Нарешті з них у кліпі витягли "ВІА Гру", "просто шикарно. Є в них та енергія, яка має бути у солісток цієї групи".

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