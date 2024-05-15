Учасниці "Євробачення-2024" закрутили роман просто на конкурсі і замилували ніжними фото

Артистки розповіли про свої стосунки.
Представниці Чехії на "Євробаченні-2024" та Сан-Марино закрутили роман просто під час конкурсу.
Так, чеська співачка Aiko та барабанниця гурту Megara Кет Альмагро, яка представляла Сан-Марино, зізнались, що перебувають у стосунках. Радісною новиною у соцмережі X, яка раніше мала назву Twitter, поділилася Кет.
Барабанниця опублікувала романтичні фото зі своєю коханою Aiko. На знімках артистки мило позували одна біля одної та обіймалися. Кет зазначила, що хоч швейцарцям Nemo вдалося перемогти на "Євробаченні-2024", однак їм конкурс приніс значно більше – кохання.
"Nemo виграв кришталевий мікрофон, але мушу сказати, що я виграла на "Євробаченні" значно більше", - підписала кадри Кет.
Зазначимо, Aiko та гурт Megara брали участь у другому півфіналі "Євробачення-2024". Aiko представляла на конкурсі Чехію з піснею Pedestal.
Колектив Megara поїхав на "Євробачення" від Сан-Марино та боровся за перше місце з композицією "11:11". Однак до фіналу їм потрапити не вдалося.
Нагадаємо, раніше alyona alyona розповіла, як українську делегацію оштрафували на "Євробаченні-2024". Артистка пояснила, чому це сталося.
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