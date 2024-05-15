Учасниці "Євробачення-2024" закрутили роман просто на конкурсі і замилували ніжними фото

Артистки розповіли про свої стосунки.

Представниці Чехії на "Євробаченні-2024" та Сан-Марино закрутили роман просто під час конкурсу.

Так, чеська співачка Aiko та барабанниця гурту Megara Кет Альмагро, яка представляла Сан-Марино, зізнались, що перебувають у стосунках. Радісною новиною у соцмережі X, яка раніше мала назву Twitter, поділилася Кет.

Представниці Чехії та Сан-Марино на "Євробаченні-2024" / Фото: twitter.com/katalmagro

Барабанниця опублікувала романтичні фото зі своєю коханою Aiko. На знімках артистки мило позували одна біля одної та обіймалися. Кет зазначила, що хоч швейцарцям Nemo вдалося перемогти на "Євробаченні-2024", однак їм конкурс приніс значно більше – кохання.

Представниці Чехії та Сан-Марино на "Євробаченні-2024" / Фото: twitter.com/katalmagro

"Nemo виграв кришталевий мікрофон, але мушу сказати, що я виграла на "Євробаченні" значно більше", - підписала кадри Кет.

Представниці Чехії та Сан-Марино на "Євробаченні-2024" / Фото: twitter.com/katalmagro

Зазначимо, Aiko та гурт Megara брали участь у другому півфіналі "Євробачення-2024". Aiko представляла на конкурсі Чехію з піснею Pedestal.

Колектив Megara поїхав на "Євробачення" від Сан-Марино та боровся за перше місце з композицією "11:11". Однак до фіналу їм потрапити не вдалося.

Нагадаємо, раніше alyona alyona розповіла, як українську делегацію оштрафували на "Євробаченні-2024". Артистка пояснила, чому це сталося.

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