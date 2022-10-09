Учасниця "Голосу країни-12" із Запоріжжя згадала, як із дітьми готувалася обороняти місто від окупантів

На початку війни родина із двома дітьми прийняла рішення залишатися у рідному місті.

У шостому ефірі "Голосу країни-12" глядачі побачать нових учасників вокального шоу та почують їхні історії війни в Україні.

Вокалістка Сабіна Сафарлі із Запоріжжя пригадала, як для неї почався ранок 24 лютого. Як і більшість українців, вона дізналася про російський напад на Україну з телефонного дзвінка.

Вже за деякий час російські окупанти дісталися Енергодару у Запорізькій області, але Сабіна твердо вирішила залишатися вдома та допомагати боронити рідне місто. До волонтерства долучилися й двоє неповнолітніх синів учасниці "Голосу країни-12".

"З перших днів війни ми зрозуміли, що ми залишаємося для того, щоб допомагати та волонтерити. І я без чоловіка вирішила, що нікуди не поїду. Діти мої коктейлі Молотова збирали, допомагали будувати блокпост на нашій вулиці, клеїли резину на бронежилети", - розповіла Сабіна.

Вокалістка зізналася, що для неї повернення "Голосу країни-12" на телеекрани став шансом знову заспівати для мільйонів глядачів та повернути їм надію на краще.

До речі, Сабіна своїм емоційним виконанням пісні Aerosmith "I don`t want to miss a thing" підкорила Олю Полякову та потрапила до команди співачки.

Нагадаємо, що під час війни у проєкту "Голос країни-12" з’явилася важлива мета – допомогти нашим захисникам наблизити перемогу України. Під час ефірів вокального шоу глядачі зможуть робити донати для бійців ЗСУ.

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