Учасниця "Голосу країни-12" наворожила дитину Потапу з Настею Каменських

Співачка погадала на майбутнє тренерам.

У першому ефірі 12-го сезону "Голосу країни" поборолася за увагу тренерів Олена Чукаленко.

24-річна киянка заспівала на "сліпих прослуховуваннях" композицію Тіни Кароль та Юлії Саніної – "Вільна". Учасниці вдалося здивувати наставників та розвернути усі тренерські крісла.

Під час спілкування із зірками, Олена поділилася, що працює вокалісткою. Також дівчина заінтригувала, що може передбачити майбутнє. Як виявилося, учасниця – ромської національності. "Я – українська циганка", – розповіла вона. Зацікавлені тренери попросили Чукаленко поворожити їм. Першою стала Полякова.

"Я бачу, що на вас скоро чекає якась дуже відома пісня світова", – сказала учасниця. Оля була здивована та заявила, що зараз якраз готує таку.

А от Потапу співачка нагадала малюка: "Йде дуже-дуже цікава подія. До цієї події ви готуєтеся вже достатньо давно. Подія пов'язана з дівчиною. Те, на що ви сподіваєтеся – 100% вдасться". За лаштунками тато Олени додав, що Олексій стане ще раз татком, на що Юрій Горбунов відповів: "Це ж наші сусіди, вони знаєте, скільки працюють над цим?". Та й сам ПТП зрадів такому передбаченню: "Ой, дякую! Дай Боже. Ой, як хотілося б!".

Олена Чукаленко / скриншот з відео

Щодо Наді Дорофєєвої Олена побачила, що на зірку чекає зміна з трампліном у найкращий бік. Зі свого боку, Святослав Вакарчук попросив не казати йому про його майбутнє.

Також на прохання ПТП, Олена Чукаленко виконала ромську народну пісню та довела тренерів до мурашок.

Далі за співачку почалася справжня боротьба. Втім, учасниця вирішила продовжити боротися за перемогу у шоу в команді Олі Полякової.

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