Учасниця "Голосу країни-12" пригадала, як разом з MONATIK виступала на благодійних концертах

У сьомому випуску шоу "Голос країни-12" жителька Києва Оксана Позивай розповіла, як війна змінила її життя.

До початку повномасштабного вторгнення дівчина виступала зі своїм музичним гуртом, а також вчилася кондитерському ремеслу. Утім, після 24 лютого плани Оксани повністю змінилися. Дівчина почала активно займатися волонтерством та допомагати військовим.

"Працювала у волонтерському штабі. Ми просто за декілька днів зрозуміли, що таке військове обладнання, де його брати, як його шити", - пригадала Оксана.

Співати дівчина теж не припинила. Оксана разом з гуртом давала благодійні концерти. Якось співак Дмитро Монатік зателефонував керівниці їхнього колективу та запропонував разом з ним виступати на підтримку України. Разом артисти об'їздили Європу з благодійними концертами.

Оксана Позивай з Дмитром Монатіком

"Так сталося в житті, що Діма Монатік зателефонував керівниці нашого гурту та запропонував нам взяти участь у благодійних концертах. Були на багатьох площах Європи з нашою Art Обороною. Зараз такий час, що тобі дуже хочеться бути корисним. А якщо це збігається з тим, що ти вмієш – то це просто таке щастя", - поділилася Оксана.

Оксана Позивай з Дмитром Монатіком

Свій виступ на сцені "Голосу країни-12" співачка-початківиця присвятила волонтерам, які можуть знайти все, що необхідно. Оксана на шоу виконала композицію Андрія Гуцуляка та Джеффрі Кенні, яка має назву Falling. Оксана розвернула два тренерських крісла – Наді Дорофєєвої та Святослава Вакарчука Загалом, дівчина продовжить участь у проєкті у команді Наді.

Читайте також: