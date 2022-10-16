Учасниця "Голосу країни-12" приголомшила потужним виконанням народної пісні

Свої сили на "Голосі країни-12" спробувала жителька Корсуня-Шевченківського – Марія Квітка.

Дівчина займається етнографією та фольклором. Марія їздила українськими селами та вивчала народні пісні. Загалом, Квітка зуміла записати понад дві тисячі таких композицій.

"Я займаюся етнографією і фольклором. Багато працювала, як художниця костюмів, як стиліст. Одягала різних артистів. Народна культура – для мене це все якесь одне ціле. Не може бути пісня окремо від одягу чи окремо від місцевості. Дуже багато їжджу селами в експедиції, спілкуюся зі старшими людьми. Я записала близько 2 тис. народних пісень", - поділилася Квітка.

Марія Квітка

Марія розповіла, що від початку повномасштабної війни вона по-новому відкрила для себе народну творчість. За словами Квітки, повстанські та народні пісні нині вкрай актуальні, адже нагадають українцям їхнє коріння.

"Зараз я спостерігаю за тим, як розквітає українська культура, попри те, що ворог понад 400 років намагається стерти нас, відібрати у нас наше минуле і майбутнє. Зараз для себе по-новому відкриваю всі наші повстанські і козацькі пісні. Мені здається, що сьогодні як ніколи вони знову актуальні, бо вони нагадують нам про наших предків, про нашу могутню і величну історію. Це для нас особливо важливо – триматися свого коріння і знати, чиї ми діти", - зазначила Марія.

Марія Квітка

На сцені "Голосу країни" дівчина виконала народну пісню "Ой летів сизий голубочок". Тренери були просто приголомшені потужним голосом Марії, а Надя Дорофєєва навіть зізналась, що в неї почали "мурахи бігати шкірою". Загалом, співачка розвернула два крісла. Участь у "Голосі країни-12" Марія продовжить у команді Оля Полякової.

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