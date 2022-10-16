Учасниця "Голосу країни-12" про життя в окупованому Енергодарі: "Просто бачу, як місто помирає"

Повномасштабна війна в Україні змінила життя учасників "Голосу країни-12". 17-річна Анастасія Паламар разом з рідними опинилася в окупації.

Дівчина нині перебуває в Енергодарі. На шоу "Голос країни-12" Анастасія зізналась, що життя стало суцільним жахом. Щодня жителі міста чують вибухи, зокрема й на атомній електростанції.

Утім, жителі Енергодара не втрачають надії та вірять, що ЗСУ їх звільнять.

Анастасія Паламар

"Зараз я перебуваю у місті Енергодар, Запорізька область. Я просто бачу, як місто помирає. Кожного дня у мене є думки, що цей день може стати останнім. Кожен день ми чуємо вибухи, і ми розуміємо, що це відбувається на атомній електростанції. Мені дуже страшно за моїх батьків особливо. Це дуже страшно", - розповіла в ефірі шоу Анастасія.

Загалом, до початку повномасштабної війни жителька Енергодара спробувала свої сили на "Сліпих прослуховуваннях" вокального шоу з піснею Потапа і Насті – "Почему". Утім, червоні кнопки натиснули ПТП і Надя Дорофєєва, які вже набрали свої команди. Тренери не хотіли відпускати Настю, тож попросили продюсерів змінити правила та дозволити взяти ще одного учасника. Загалом, дівчина продовжить участь у шоу у команді Потапа.

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