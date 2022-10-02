Учасниця "Голосу країни-12" розповіла, як своїм співом допомагає Україні

Приголомшити суддів Інесі Грицаєнко нарешті вдалося у 12 сезоні проєкту – її ліричне виконання каверу на пісню "Гуси" стало хітом у соцмережах.

Однак виступи на омріяному шоу довелося перервати через повномасштабну війну в Україні. У шостому ефірі "Голосу країни-12" Інеса розповіла, які зміни у її житті трапилися під час російського вторгнення.

Дівчина зізналася, що не хотіла залишати улюблену справу, тому вирішила співати для того, аби допомагати іншим. Так голос Інеси почав звучати на благодійних матчах футбольного клубу "Динамо".

"Я мріяла бути артисткою з самого малечку, а навіть у нічному жахітті я не могла уявити, що мій голос під час війни буде звучати в інших країнах", - поділилася Грицаєнко.

Юна виконавиця понад п’ять разів виконувала пісні на футбольному полі та навіть мала змогу заспівати із тренеркою "Другого шансу" Олександрою Заріцькою.

Нагадаємо, що ефіри "Голосу країни-12" відтепер теж мають благодійну мету. Під час виступів учасників усі охочі можуть долучитися до збору коштів для бійців ЗСУ.

Читайте також: