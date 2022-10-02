Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Учасниця "Голосу країни-12" розповіла, як своїм співом допомагає Україні

Дата публікації
Перегляди
103
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Учасниця "Голосу країни-12" розповіла, як своїм співом допомагає Україні

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Учасниця вокального шоу Інеса Грицаєнко сім разів намагалася підкорити сцену "Голосу країни".

Приголомшити суддів Інесі Грицаєнко нарешті вдалося у 12 сезоні проєкту – її ліричне виконання каверу на пісню "Гуси" стало хітом у соцмережах.

Однак виступи на омріяному шоу довелося перервати через повномасштабну війну в Україні. У шостому ефірі "Голосу країни-12" Інеса розповіла, які зміни у її житті трапилися під час російського вторгнення.

Дівчина зізналася, що не хотіла залишати улюблену справу, тому вирішила співати для того, аби допомагати іншим. Так голос Інеси почав звучати на благодійних матчах футбольного клубу "Динамо".

"Я мріяла бути артисткою з самого малечку, а навіть у нічному жахітті я не могла уявити, що мій голос під час війни буде звучати в інших країнах", - поділилася Грицаєнко.

Юна виконавиця понад п’ять разів виконувала пісні на футбольному полі та навіть мала змогу заспівати із тренеркою "Другого шансу" Олександрою Заріцькою.

Нагадаємо, що ефіри "Голосу країни-12" відтепер теж мають благодійну мету. Під час виступів учасників усі охочі можуть долучитися до збору коштів для бійців ЗСУ.

Читайте також:

Стаття з добірки новин:
Голос країни 2022
Наступна публікація