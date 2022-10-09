Учасниця "Голосу країни-12" зізналася, чому не змогла залишатися у Польщі під час війни

Львів’янка Ірина Бенько після нетривалого часу за кордоном все ж повернулася додому.

У новому випуску "Голосу країни-12" Ірина Бенько, як і інші учасники, згадала свою історію повномасштабної війни.

"Ранок 24 лютого кардинально змінив наше життя, життя нашої родини і всіх людей в Україні. Шок, паніка, не розуміння, що відбувається, звикання до звуку сирен. На перших тижнях ми волонтерили, допомагали теж, але ми зрозуміли, що для дітей не є безпечним такий режим життя, тому ми прийняли рішення виїхати за кордон", - розповіла Ірина.

Місяць 39-річна мама із двома синами-підлітками перебувала у Польщі, але невдовзі зрозуміла, що більше не може там залишатися.

"У мене було жахливе відчуття провини Я переживала, як там справи, що там відбувається, як моя родина. І потім ми повернулися", - поділилася Ірина.

До того ж, у родині Бенько трапилося поповнення, вони взяли до себе песика із притулку, який евакуювався з Києва.

На сцені "Голосу країни-12" Ірина Бенько заспівала пісню гурту The Hardkiss "Мелодія". До 39-річної учасниці розвернулася Оля Полякова та запросила її у свою команду.

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