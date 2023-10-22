Учасниця "Голосу країни-13" ошелешила потужним виконанням народної пісні

Наступними в "кросбатлах" зійшлися учасники команд Юлії Саніної та Артема Пивоварова.

Від Юлії Саніної на сцену вийшла вокалістка Христина Старикова. Учасниця виконала українську народну пісню "Ой, ти жайворонку". Таку композицію Христина, яка родом із Донецької області, обрала неспроста. Річ у тім, що її бабуся та дідусь свого часу прославилися виконанням народних пісень. Таким чином учасниця хотіла показати, що Донбас завжди був і буде українським.

"Коли я запитала, яку пісню ти хочеш виконувати, вона сказала, що для неї дуже важливо в цьому етапі виконати саме українську народну веснянку, тому що її дідусь та бабуся, які живуть у Донецькій області, славилися саме тим, що співали українські народні пісні там. Для неї важливо було таким чином донести до всіх, що Донбас – це Україна", - прокоментувала Юлія Саніна.

Тим часом від команди Артема Пивоварова на сцену вийшов Гідаят Сеїдов. Учасник заспівав композицію I Surrender written від Sam Watters та Louis Biancaniello.

"У спорті у своєму житті ти завжди демонстрував силу. На сьогодні ти показав, що ти можеш бути вразливим, чутливим. Я дуже радію, що ти зміг відкритися на цьому проєкті з різних сторін", - прокоментував виступ підопічного Артем Пивоваров.

У фінал з величезним відривом у голосах потрапляє саме Христина Старикова. За вокалістку проголосувало 112 глядачів, а за Гідаята Сеїдова – 52.

Дивіться проєкт "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Читайте також: