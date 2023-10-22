Учасниця "Голосу країни-13" приголомшила емоційним виступом та довела до мурах потужним вокалом

Щойно розпочався другий півфінал вокального проєкту "Голос країни-13", де в "кросбатлі" зійшлися учасники команд Івана Клименка та Наді Дорофєєвої.

Від команди Дорофєєвої на сцену вийшла колоритна Майрамік Авоям, яка раніше тішила глядачів запальними та енергійними виступами. Цього разу учасниця проєкту заспівала на сцені відомий німецький хіт In deinen Armen, який виконує співачка Ayliva. Майрамік просто приголомшила емоційним та чуттєвим виступом. Потужний вокал учасниці не залишив нікого байдужим.

"Сьогодні прозвучала пісня, яку в Україні ще не знають, але це потужний німецький хіт. У мене було відчуття, що я зараз дивлюся номер переможця "Євробачення". Для мене дуже важливо в цьому європейському сезоні показувати і локальні пісні. Це така наша подяка Європі за підтримку України", - прокоментувала виступ підопічної Надя Дорофєєва.

Конкуренткою Майрамік Авоям у "кросбатлах" стала Вероніка Коваленко. Учасниця заспівала хіт співачки KOLA – "Біля серця". Автором цієї пісні є сам Клименко. Тренер першою чергою хотів, аби Вероніка відкрила перед глядачами душу, на його думку, їй це вдалося зробити.

"Вероніка вміє дуже потужно співати, вона це показувала в минулих раундах. Але цього разу я попросив показати своє серце. Їй вдалося це зробити. Кожна нота викликала в мене мурахи. Я пишаюсь, коли так круто співають мої пісні", - зазначив Іван Клименко.

Після виступу учасниць глядачі одразу ж почали голосувати, хто ж пройде у фінал проєкту. З відривом всього у два бали перемогла Майрамік Авоям.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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